Neues Jahr, neuer Look – zumindest wenn es nach der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin Justine geht. Das aufstrebende Nachwuchsmodel, das jüngst die Agentur von Heidi Klums (46) Vater Günther Klum verlassen hat, ist auch nach ihrer Show-Teilnahme noch in dem Business tätig. Ein großes Merkmal von Justine ist, dass sie sehr wandelbar ist. Deswegen präsentierte sie jüngst auch einen neuen Haarschnitt – den sie selbst kreiert hat.

Die Beauty hat sich nämlich radikal die Haare abrasiert, wie sie nun mit einem neuen Instagram-Bildbeitrag unter Beweis stellte. "Der Moment, wenn dir klar wurde, dass du noch nie den Buzzcut hattest, den du eigentlich haben wolltest – ich habe meinen Kopf rasiert", schrieb sie unter das Foto, das sie mit einer raspelkurzen Mähne zeigt. Hinter dieser Aktion steckt für Justine eine wichtige Botschaft: "dass man eine Sache oder Situation, mit der man unzufrieden ist, immer ändern kann. Finde heraus was dich stört und änder es."

Justine setzt schon seit längerem auf eher nicht so lange Mähnen, doch so kurz hat man ihre Haare bisher noch nie gesehen. Aber jetzt seid ihr gefragt: Wie findet ihr den neuen Look des Models? Am Ende des Artikels könnt ihr in unserer Umfrage abstimmen.

Instagram / justineklippenstein Justine, TV-Darstellerin

Instagram / justineklippenstein Justine Klippenstein im November 2019

Instagram / justine.gntm.2019 Justine, GNTM-Kandidatin 2019

