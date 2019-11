Da kann sich wohl jemand nicht so recht entscheiden! Seit ihrer Teilnahme bei Germany's next Topmodel scheint Justine gerne mal mit ihren Frisuren zu experimentieren. In der Show bekam sie damals die wohl krasseste Typveränderung verpasst: Ihre dunklen langen Haare mussten einem blonden Kurzhaarschnitt weichen. Damit konnte sich Justine offenbar gut anfreunden – erst im Mai entschied sie sich zu einem radikalen Buzzcut. Zuletzt schien die Schönheit dann ihre Mähne wieder wachsen lassen zu wollen. Umso größer nun die Überraschung: Justine kehrte doch tatsächlich zurück zu dunkeln, raspelkurzen Stoppeln!

Auf Instagram gewährte die Beauty ihren Followern einen ersten Blick auf ihre brandneue Frise. Im beigefarbenen Rollkragenpullover und mit dezent roten Lippen blickt Justine in die Kamera und setzt mit diesem schlichten Look ihren neuen-alten Buzzcut bestens in Szene! Dazu schrieb sie: "Ups, ich habe es wieder getan!" und versah den Beitrag zusätzlich mit dem Hashtag "#shorthairdontcare".

Und ihre Fans? Die können diese Entscheidung nur begrüßen! In der Kommentarspalte überschlagen sich die User mit Komplimenten. Auch einstige GNTM-Teilnehmerinnen zeigten sich begeistert: "Mega", schrieb Christina Peno (23) unter dem Beitrag und versah ihre Aussage mit zahlreichen Smileys mit Herzaugen. "Wow Girl", lauteten Bruna Rodrigues' bewundernde Worte.

Instagram / justine.gntm.2019 Justine, GNTM-Kandidatin 2019

Instagram / justine.gntm.2019 Model Justine

Instagram / justineklippenstein Justine Klippenstein, Model

