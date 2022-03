Wird beim Germany's next Topmodel-Umstyling wirklich versucht, den individuell besten Look zu finden? Die Folge, in der die Models neue Frisuren verpasst bekommen, ist jedes Jahr ein Highlight der Show. Doch nicht alle neuen Looks sind in den Augen der Kandidatinnen und auch der Zuschauer immer richtig gelungen. Auch dieses Jahr gab es wieder einige extreme Veränderungen, die den Teilnehmerinnen nicht wirklich gefielen. Promiflash erzählten die ehemaligen GNTM-Girls Justine Klippenstein und Zoe Saip jetzt, was sie von dem immer krasser werdenden Umstyling halten.

"Heutzutage ist das Umstyling definitiv nur für die Show", fand Justine im Promiflash-Interview klare Worte. Sie selbst hatte sich 2019 für einen Pixie-Cut von ihren langen Haaren verabschieden müssen. Während in den frühen Staffeln die neuen Frisuren noch das Aussehen der Models hervorgehoben hätten, sei das heute ganz anders. "Die Looks passen nicht zu den Mädchen und sind teilweise zu übertrieben", machte die 22-Jährige ihre Meinung deutlich. In der Modelwelt habe man so keinen Erfolg – die Veränderungen würden nur Aufsehen und gute Quoten sorgen sollen.

Zoe, die 2018 einen auffälligen Vokuhila verpasst bekam, sieht das aber ganz anders. "Ich finde, dass einigen Kandidatinnen dadurch ein cooler Model-Look verpasst wurde", schätzte sie gegenüber Promiflash die Lage ein. In der Vergangenheit habe man ja gesehen, dass die Models nach dem Umstyling nach den Vorstellungen von Model-Mama Heidi Klum (48) besser ausgesehen hätten.

Instagram / justineklippenstein Justine Klippenstein, ehemalige GNTM-Kandidatin

Instagram / zoesalome Zoe Saip, Ex-GNTM-Kandidatin

ProSieben / Richard Hübner Heidi Klum und Vanessa bei GNTM

