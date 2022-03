Wenn bei Germany's next Topmodel das Umstyling ansteht, ist Drama vorprogrammiert! Schon oft kullerten die Tränen, wenn einige Kandidatinnen sich von ihrer langen Mähne verabschieden mussten. Doch wissen sie vorher wirklich nicht, was ihnen bevorsteht? "Es ist tatsächlich so, dass man vom Umstyling gar nichts mitbekommt, was man für eine Veränderung kriegt, ob sie kleiner oder größer ist. Das einzige Indiz ist tatsächlich, wann du dran bist!", erklärte Lucy Hellenbrecht (23) im Interview mit Promiflash. Auch sie bekam in der Staffel 2020 einen krassen Look: Ihr wurden die Haare hellblond gefärbt, sie bekam Extensions und einen dichten Pony.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de