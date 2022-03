Die Kandidatinnen der aktuellen Germany's next Topmodel-Staffel begaben sich zu ihrem großen Umstyling! Ob kurz, knallig oder radikal – Chefjurorin Heidi Klum (48) hat jedes Mal ganz besondere Vorstellungen von den neuen Looks ihrer Models. Wie in diesem Jahr bei Kandidatin Vanessa, deren langes braunes Haar zu einem grünen Bob umfrisiert wurde. Doch sorgt die Typveränderung wirklich für Vorteile bei Castings? Promiflash hat nachgehakt!

Im Interview mit Promiflash gaben die beiden ehemaligen GNTM-Teilnehmerinnen Justine und Zoe diesbezüglich eine Einschätzung ab. Für Justine, die in ihrer Staffel einen knallblonden Pixiecut erhielt, ist eines ganz klar: Je spezieller der Look, desto schwieriger sei es, geeignete Kunden zu finden, die genau danach suchen. "Meine Chancen bei Castings waren durch meine Frisur definitiv geringer, da es außergewöhnlich war und eben nicht wirklich gefragt ist", ergänzte sie.

Zoe sieht das offenbar ganz ähnlich! Ihre kurzen blonden Haare wurden in der 2018er-Staffel zu einem markanten Vokuhila transformiert. Auch für sie komme es immer darauf an, nach was für einem Typen der Kunde genau suche. "Klar bin ich aufgefallen. Aber wenn der Kunde ein Model mit sehr langen, brünetten Haaren suchte, hatte ich natürlich keine Chance", hielt sie fest.

Anzeige

ProSieben / Richard Hübner Heidi Klum und Vanessa bei GNTM

Anzeige

Instagram / justineklippenstein Justine Klippenstein im November 2019

Anzeige

Instagram / zoesalome Ex-GNTM-Girl Zoe Saip, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de