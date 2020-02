Was für eine Überraschung! Bei den Dreharbeiten zur Vox-Fernsehsendung Die Höhle der Löwen soll es gar nicht so ernst zugehen, wie man vielleicht vermuten würde. Jedes Jahr stellen sich dort zahlreiche Tüftler den anspruchsvollen Investoren, weil sie auf einen Deal zur Weiterentwicklung ihrer Erfindungen hoffen. Den kritischen Blicken der Jury stehen viele Kandidaten mit großer Ehrfurcht gegenüber. Die strenge Miene soll bei einem der Protagonisten aber bloß Maskerade sein: Anscheinend ist Carsten Maschmeyer (60) hinter den Kulissen ein richtiger Spaßvogel!

In der aktuellen Folge des Essen & Trinken-Podcasts war der TV-Investor Ralf Dümmel (53) zu Gast. Der Unternehmer sprach offen über das Verhältnis zu seinen Show-Kollegen. Besonders überrascht sei er von Carsten gewesen. "Der hat bestimmt null Prozent Humor", habe der 53-Jährige vor Beginn seiner Dreharbeiten noch vermutet. Mittlerweile habe sich jedoch das Gegenteil herausgestellt: "Der macht am meisten Blödsinn am Set! Das traut man ihm nicht zu. Der belebt den Laden", freut sich Ralf. Die beiden "Löwen" sind seit der dritten Staffel dabei.

Ob in der kommenden Staffel auch etwas von dem Spaß hinter den Kulissen zu sehen ist, bleibt abzuwarten. Bis zur Ausstrahlung der neuen Episoden müssen sich die Fans glücklicherweise nicht mehr lange gedulden. Ab dem 10. März kann man auf Vox wieder jeden Dienstag ab 20:15 Uhr den Investoren und Tüftlern beim Feilschen zusehen.

Getty Images Ralf Dümmel im August 2017

Anzeige

ActionPress Carsten Maschmeyer im Oktober 2019 in Köln

Anzeige

ActionPress Carsten Maschmeyer 2019 in Hamburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de