Wer verbirgt sich hinter diesem süßen Kinderfoto? Es ist die einzig wahre Victoria Beckham (45)! Mittlerweile hat sich die Frau von David Beckham (44) zu einer supererfolgreichen Unternehmerin und ernst zunehmenden Designerin gemausert. Genau aus diesem Grund sieht man die vierfache Mutter im Netz auch nur optimal hergerichtet und in idealen Outfitkombinationen. Nun offenbarte sie allerdings einen Blick in ihre Kindheit und der lohnt sich!

Auf ihrem Instagram-Kanal teilte das ehemalige Spice Girl einen niedlichen Schnappschuss von sich als junges Mädchen. Darauf ist sie als Kind zu sehen, wie sie mit strubbeligen Haaren starr in die Kamera schaut. "Ich war schon früher so sportlich", schrieb die 44-Jährige dazu und spielte damit auf ihren blauen Trainingsanzug an, den sie auf dem Bild trägt.

Victoria wollte außerdem von ihren Fans wissen, welches ihrer Kinder ihr in dem Alter am ähnlichsten sehe. "Definitiv Romeo (17), ihr könntet Zwillinge sein", scherzte ein Follower. Das sahen andere Nutzer genauso – unzählige User sehen eine unglaubliche Ähnlichkeit zwischen ihr und ihrem mittleren Sohn.

Instagram / victoriabeckham Victoria und David Beckham, Januar 2020

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham, Januar 2020

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham, Januar 2020

