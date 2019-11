Victoria Beckham (45) setzt auf Muster! Das ehemalige Bandmitglied der Spice Girls ist mittlerweile eine der Fashion-Ikonen schlechthin. Für viele Frauen gilt die Frau von Profi-Fußballstar David Beckham (44) mit ihrem Kleidungsstil als Vorbild. Ihre Design-Kreationen sind gefragt. Ihr eigenes Modelabel, das sie nach ihrem Austritt aus der Girlband gründete, ist international erfolgreich. Doch könnte auch einer so modebewussten Frau ein stylischer Fehltritt unterlaufen? Neueste Bilder offenbaren die Designerin in einem äußerst wilden Muster-Mix!

Die aktuellen Paparazzi-Pics zeigen die Vierfach-Mama nach einer achtstündigen Reise am Flughafen in New York. Für viele Normalbürger ein absolutes No-Go: Die Britin trägt eine Mischung aus Tupfen, Karomuster und einem noch engeren Gitter-Muster. Als wäre das noch nicht auffällig genug, kombiniert die 45-Jährige zusätzlich verschiedene Farben: Neben dem grünen Pullover setzt Victoria auf einen kontrastreichen Rock im sogenannten Ochsenblut-Farbton. Ob das der neue Herbst-Trend ist?

Mit der extravaganten Kombination zieht die Designerin jedenfalls alle Blicke auf sich – und das nicht zum ersten Mal: Vor einigen Wochen wurde die eigenwillige Beauty beim Verlassen ihres Hauses mit einem groß karierten Rock und Stiefeln im Leo-Look gesichtet. Was haltet ihr von Vics gewagter Kombi? Stimmt ab!

Splash News Victoria Beckham im November 2019

Splash News Victoria Beckham im September 2017

Splash News Victoria Beckham im Oktober 2019

