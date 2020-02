Julien Bam (31) kann die kritischen Stimmen verstehen. Der Blockbuster "Sonic The Hedgehog" stand lange Zeit unter keinem guten Stern: Nachdem Fans sich unzufrieden mit dem Design der animierten Hauptfigur gezeigt hatten, entschied die Produktion, den Look nochmals zu verändern. Als dann der erste neue Trailer veröffentlicht wurde, gab es bereits den nächsten Kritikpunkt seitens des deutschen Publikums. YouTuber Julien Bam konnte in dem Teaser nicht als Synchronstimme des kleinen blauen Igels überzeugen. Jetzt verriet er: Er konnte den Shitstorm ansatzweise sogar nachvollziehen!

Im Interview mit Promiflash zum Streifen, der am 13. Februar in die Kinos kommt, sprach der Webstar ganz offen über das Feedback, das ihn nach der Trailer-Veröffentlichung ereilte: "Es gab erst mal einen Shitstorm, der natürlich auch nicht an mir abgeprallt ist. Aber das Endergebnis hat mich auch nicht so zufriedengestellt. Das war einfach nicht die beste Leistung", gab Julien offen zu. Letztendlich wusste er aber, dass er es besser könne – und habe sich dies für den restlichen Film als Motivation gesetzt. "Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, zu verstehen, warum sie haten. Die haben auch eine Kindheit, die dadurch geprägt wurde, die haben vielleicht auch eine andere Stimme im Kopf", gab er sich verständnisvoll.

Woran es lag, dass Julien nicht seine beste Leistung für den Trailer abrufen konnte? "Das war auf die Schnelle gemacht, man kannte den Kontext noch nicht, man wusste nicht, wie Sonic klingen soll", erklärte der 31-Jährige. Im Nachhinein – nach abgeschlossener Synchronisation – habe er dann nur noch positives Feedback bekommen. Mit seiner Performance sei er deshalb letztendlich vollends zufrieden: "Im Film klingt es halt noch mal ganz anders und da bin ich halt auch viel mehr in dieser Rolle drin."

Wenzel, Georg/ ActionPress Julien Bam beim "Sonic The Hedgehog"-Screening

Getty Images Julien Bam auf der "Bad Boys For Life"-Premiere in Berlin

P.Hoffmann/WENN.com Julien Bam bei der Eröffnung der "Bamschool"

