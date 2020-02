War das ein wenig zu dreist von Brad Pitt (56)? Wo andere um den heißen Brei herumreden, hat sich der Schauspieler bei den BAFTAs nicht gescheut, ein pikantes Thema anzusprechen, beziehungsweise ansprechen zu lassen. Denn der Hollywood-Star war nicht persönlich bei der Preisverleihung vor Ort und ließ die Dankesrede für seinen "Bester Nebendarsteller"-Gewinn von seinem Co-Star Margot Robbie (29) vorlesen. Darin scherzte er ganz frech über das Megxit-Debakel.

"Brad sagt, er wird diesen Preis 'Harry' nennen, weil er so aufgeregt sei, ihn mit sich zurück in die Staaten zu nehmen. Das hat er gesagt, nicht ich!" zitierte Margot ihren Kollegen. Damit war der Scherzkeks der Erste, der den Skandal um Prinz Harry (35) und Meghan (38) auf die Schippe nahm. Das Herzogspaar von Sussex gab nämlich im vergangenen Monat aus heiterem Himmel bekannt, dass sie von ihren royalen Verpflichtungen zurücktreten und nach Kanada auswandern werden. Diese urkomische Stichelei schien ein anderes royales Pärchen aber ganz unterhaltsam zu finden. Denn in der ersten Reihe der Zuschauermenge amüsierten sich William (37) und Kate (38) sichtbar über den Scherz.

Als Nächstes stellte der Hollywood-Star seinen Sinn für Humor unter Beweis, indem er seinen Single-Status mit dem kürzlich vollzogenen Brexit verglich. "Hey Großbritannien, ich habe gehört, dass du gerade single geworden bist. Willkommen im Club", scherzte er über sein Dating-Leben und Großbritanniens Austritt aus der EU.

