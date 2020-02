In wenigen Wochen kommt das Baby auf die Welt! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Bruna Rodrigues (26) ist bereits im neunten Monat schwanger. Erst im November hatte das Model verkündet, mit Ehemann Volker Nachwuchs zu erwarten. Der errechnete Geburtstermin ihrer Tochter liegt im März. Nun berichtet Bruna in einem exklusiven Interview, dass sie sogar schon die ersten Wehen gehabt habe!

Gegenüber Promiflash verrät die Brasilianerin: "Das sind die sogenannten Vorwehen. Die bekommt man, um die Gebärmutter auf die richtigen Wehen vorzubereiten." Ihr Arzt habe ihr daraufhin geraten, viel zu liegen und sich mehr zu entspannen. Außerdem solle sie auf häufiges Reisen oder Fashion Weeks verzichten, da ihr Körper nun Ruhe brauche. "Jetzt heißt es: zu Hause bleiben, liegen und den Tag genießen", erzählt Bruna. Im Alltag müsse sie vor allem vermeiden, schwere Dinge zu tragen und hohe Treppen zu steigen.

Über ihre freudige Erwartung sagt die werdende Mutter: "Ich glaube, ich kann meine Schwangerschaft perfekt nennen. Ich fühle mich wohl in meinem Körper. Ich hoffe, das bleibt bis zur Geburt so und ich hoffe, dass ich auch eine so einfache Geburt habe."

