So bringt Bruna Rodrigues Job und Mamasein unter einen Hut

Anfang 2020 war Bruna Rodrigues (30) zum allerersten Mal Mutter geworden. Mit Volker, dem Vater ihrer kleinen Tochter, wollte es jedoch einfach nicht klappen – vor fast zwei Jahren verkündete sie schließlich das Ende ihrer Ehe. Seither ist Bruna Single und wohnt allein mit Violetta Lisboa, die mittlerweile vier Jahre alt ist. Im Gespräch mit Promiflash erklärt die einstige GNTM-Kandidatin, wie sie den Alltag wuppt! "Ich muss sagen, es ist nicht so einfach", gesteht sie und macht deutlich: "Es geht nur, weil ich mich mit dem Papa sehr gut verstehe und wir uns immer noch gegenseitig supporten." Ihre Kleine brauche über den Tag hinweg einfach jede Menge Aufmerksamkeit – somit falle es ihr schwer, sich auf andere Dinge zu konzentrieren.

Die kleine Violetta scheint voll und ganz nach ihrer Mama zu kommen – und hegt wohl bereits Pläne, in die Fußstapfen von Bruna zu treten. "Sie sagt: 'Mama, ich bin ein Supermodel'", lacht die Beauty im Interview mit Promiflash und erzählt: "Also, sie ist wunderschön und sie mag auch tanzen und sich so auszudrücken. Ich weiß nicht, ob sie Model wird, aber bestimmt etwas in dieser künstlerischen Welt." Ihr Vater sei ebenfalls Künstler und somit sei ihr diese Anlage wohl in die Wiege gelegt worden, vermutet Bruna.

2022 sprach das Model in einem Interview ganz offen über ihr Ehe-Aus. Bruna und Volker hatten sich im Laufe der Zeit auseinandergelebt. "Ich dachte, ich könnte dafür kämpfen, damit es klappt", gestand sie damals gegenüber Bild und fügte hinzu: "Wir kommen nicht voran. Ich will einen gemeinsamen Plan für die Zukunft machen und keine getrennten Leben führen."

Instagram / bruna.rodrigues Bruna Rodrigues mit ihrer Tochter Violetta

Instagram / bruna.rodrigues Bruna Rodrigues im Juni 2024

