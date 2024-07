So geht Ex-GNTM-Girl Bruna mit Druck und Selbstzweifel um!

Bruna Rodrigues (30) steht seit ihrer Teilnahme an Germany's Next Topmodel in der Öffentlichkeit. Mittlerweile ließ sie sich ein hartes Fell wachsen, um Kritik gut wegzustecken. Gegenüber Promiflash verrät die Beauty, wie sie das geschafft hat – denn selbst nach jahrelanger Medienerfahrung kommen ihr oft Selbstzweifel. "Ich bin mein größter Feind. Ich glaube natürlich auch an mich, aber ich bin sehr hart mit mir", gibt die Mutter einer Tochter zu. Mittlerweile habe sie vor allem eines gelernt und erklärt: "Alle Menschen haben Ängste. Auch wenn man ein 'Nein' bekommt, ist es nicht schlimm. Auch mit einem 'Nein' muss man einfach weitermachen."

Für das Model sei die Kritik anderer weniger schlimm als der Druck, den es sich selbst auferlegt. "Sich jeden Tag diesen Druck zu machen, ist viel schlimmer als alles von der ganzen Welt", merkt Bruna während des Gesprächs an und fügt hinzu: "Ich glaube, dass der Druck von der Außenwelt erträglich ist. Aber der von einem selbst, das ist der krasseste Druck." Damals habe sie eher wenig Sicherheit besessen, was ihre Person betraf. Die Medienpersönlichkeit erinnert sich: "Eigentlich war ich nicht so selbstbewusst, wie mich die Leute von außen sehen. Ich wünschte, ich wäre früher selbstbewusster gewesen."

Zwar konzentriert sich Bruna aktuell auf ihre Karriere, abseits des öffentlichen Trubels ist sie aber vor allem eines: liebevolle Mama der kleinen Violetta Lisboa. Gemeinsam mit ihrem Ex Volker begrüßte die Schönheit ihren Sonnenschein im März 2020 auf der Welt. Von dem Kindsvater trennte sich die 30-Jährige aber nach sechs Jahren. "Wir kommen nicht voran. Ich will einen gemeinsamen Plan für die Zukunft machen und keine getrennten Leben führen", bestätigte sie in einem früheren Bild-Interview. Dennoch herrsche kein böses Blut zwischen ihr und ihrem ehemaligen Partner.

Getty Images Bruna Rodrigues, Model

Instagram / bruna.rodrigues Bruna Rodrigues mit ihrer Tochter Violetta

