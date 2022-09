Nach sechs Jahren: GNTM-Bruna-Rodrigues beendet ihre Ehe!

Das sind traurige Neuigkeiten von Bruna Rodrigues (29)! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin begrüßte im März 2020 gemeinsam mit ihrem Partner Volker ihre Tochter Violetta Lisboa auf der Welt. Obwohl es erst so wirkte, dass die drei ihr Familienleben in vollen Zügen genießen, wurde nun entgegen jeglichen Erwartungen bekannt: Bruna und ihr Mann Volker gehen nach sechs gemeinsamen Jahren seit vergangenem Juni getrennte Wege.

In einem Bild-Interview sprachen die beiden nun offen über ihr Liebes-Aus. Das Model betonte, dass sie schon vom Beginn ihrer Beziehung an gewusst habe, dass sie und Volker sehr unterschiedliche Menschen seien. "Ich dachte allerdings, ich könnte dafür kämpfen, damit es klappt", erklärte die Mutter und fügte aber hinzu, dass das nicht ausreiche: "Wir kommen nicht voran. Ich will einen gemeinsamen Plan für die Zukunft machen und keine getrennten Leben führen." Wegen ihrer gemeinsamen Tochter gehen die beiden aber im Guten auseinander.

Doch wie sieht Volker eigentlich das Ganze? "Es ist einfach passiert. Wir haben uns wohl auseinandergelebt und haben verschiedene Ziele", sagte er, machte jedoch klar, dass er die Situation noch nicht ganz realisiert hat: "Ob es ein endgültiges Ende ist, weiß ich nicht. Ich verstehe so was immer erst ein halbes Jahr später."

