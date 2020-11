Bruna Rodrigues (27) begeistert mit neuen Baby-Pics! Im März dieses Jahres hatte Heidi Klums (47) ehemaliges Germany's next Topmodel-Girl allen Grund zur Freude: Sie durfte ihren ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Die kleine Violetta Lisboa ist der ganze Stolz ihrer Mutter und verzaubert auch die Fans im Netz regelmäßig mit ihrem süßen Kinderlachen. Nachdem Bruna zuletzt aber hauptsächlich Bilder von sich selbst gepostet hat, legt sie jetzt mit Mama-Tochter-Content nach.

Die Brasilianerin postet gleich drei neue Fotos auf ihrem Instagram-Kanal, auf denen sie mit ihrem Liebling zu sehen ist. Auf einem Schnappschuss schaut Violetta zwar etwas verdutzt in die Kamera, auf den anderen beiden schenkt sie den Fans ihrer Mama allerdings ein freundliches Lächeln. "Ich liebe mein Babygirl", schreibt die 27-Jährige zwar zu der Bilderreihe – ein richtiges Baby ist ihre kleine Maus aber längst nicht mehr. In dem Beitrag fällt nämlich auf: Violetta ist schon ziemlich groß geworden.

Doch ganz so harmonisch wie auf diesen Pics ging es im Leben der Laufstegschönheit nicht immer zu. Kurz nach der Geburt ihres Sprösslings musste Bruna zugeben, dass der Mama-Alltag auch richtige Herausforderungen bereithalte. "Am Anfang war das Stillen schon gewöhnungsbedürftig und es gab Momente, in denen ich schon leicht verzweifelt war", gestand sie damals im Gespräch mit Promiflash.

Instagram / bruna.rodrigues Model Bruna Rodrigues

Instagram / bruna.rodrigues Model Bruna Rodrigues mit ihrer Tochter Violetta

Instagram / bruna.rodrigues GNTM-Girl Bruna Rodrigues mit ihrer Tochter Violetta

