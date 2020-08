Mit diesem niedlichen Strand-Schnappschuss verzückt Bruna Rodrigues (27) aktuell ihre Community! Im März dieses Jahres erlebte die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin wohl einen der schönsten Tage ihres Lebens: Sie ist zum ersten Mal Mutter geworden. Ihre kleine Tochter Violetta Lisboa ist seitdem der ganze Stolz von Bruna und ihrem Ehemann Voo. Jetzt hat das Model ein neues Mama-Tochter-Bild mit den Fans geteilt.

Auf einem Instagram-Bild liegt das süße Duo nebeneinander am Strand im Sand und lacht glücklich in die Kamera. "Ich liebe dich, mein Sonnenschein", betitelt Bruna das Bild. Um nicht zu viel von ihrer Tochter zu zeigen, hat die 27-Jährige mit einem Filter nachgeholfen und Violettas Körper komplett mit kleinen Gänseblümchen versehen. Und das Ergebnis kommt gut an: Brunas Fans drücken ihre Begeisterung mit zahlreichen "Gefällt mir"-Klicks und Kommentaren aus!

So harmonisch wie auf dem Bild war es bei der Beauty und ihrem fast fünf Monate alten Säugling aber nicht immer. Nach der Geburt biss Violetta ihrer Mama beim Stillen regelmäßig in die Brustwarzen, was bei Bruna zu starken Schmerzen führte. "Am Anfang war das Stillen schon gewöhnungsbedürftig und es gab Momente, in denen ich schon leicht verzweifelt war", erzählte sie damals Promiflash. Ihrem neuen Post zufolge scheinen diese anfänglichen Schwierigkeiten aber längst vergessen zu sein!

Instagram / bruna.rodrigues Model Bruna Rodrigues

Instagram / bruna.rodrigues Bruna Rodrigues und ihre Tochter Violetta

Instagram / bruna.rodrigues Bruna Rodrigues und ihre Tochter Violetta im März 2020 in Frankfurt

