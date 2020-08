Seit wenigen Augenblicken ist es offiziell: Rund zehn Monate nachdem Vanessa Tamkan (23) ihren Liebsten Roman Tamkan geheiratet hatte, erwartet das Paar bereits sein erstes Baby! Die News gaben die werdenden Eltern mit einem zuckersüßen Social-Media-Foto bekannt, auf dem der Bald-Papa der Germany's next Topmodel-Bekanntheit einen Kuss auf den leicht gewölbten Bauch aufdrückt. Diesen Anblick können selbst die Freunde der Mama in spe kaum fassen: Diese Influencer gratulieren ihr sofort!

Neben Gerda Lewis (27), Novalanalove, Nico Santos (27) und Co. freut sich auch GNTM-Kollegin Trixi Giese (20) über diese Neuigkeit: "Oh mein Gott, Glückwünsch", schreibt sie. YouTuber Simon Desue (28) bekommt nicht mehr als Emojis heraus, die vor Freude weinen – Anna Wilken (24) fasst ihre Gefühle dagegen in Worte: "Ich werde für immer für Baby Tamkan da sein." Mandy Bork wünscht dem Paar "Von Herzen alles, alles Gute" und Bruna Rodrigues (26), die bereits selbst vor nicht allzu langer Zeit ihr erstes Baby bekommen hat, schließt sich den süßen Glückwünschen an.

Carmen Kroll, die aktuell selbst mit ihrem ersten Kind schwanger ist, findet die anderen Umstände ihrer Freundin aus einem bestimmten besonders toll: "Freue mich, wenn unsere Kinder zusammen spielen" und fügt hinzu: "Glückwunsch natürlich auch hier, ihr zwei. Endlich ist es raus" – Carmushka scheint vom Baby-Glück also bereits zuvor erfahren zu haben!

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan auf Mallorca im August 2020

Instagram / bruna.rodrigue Bruna Rodrigues und ihre Tochter Violetta Lisboa

Instagram / carmushka Carmushka im Juni 2020

