Sollte Jorge Gonzalez (52) diese Gene geerbt haben, kann sich der Choreograph überglücklich schätzen! Im September 2019 feierte sein Vater Gudelio Gonzalez seinen 98. Geburtstag, doch das hohe Alter sieht man dem Kubaner kaum an. Immer wieder zeigt er sich auf Jorges Social-Media-Postings ganz unbeschwert und gut gelaunt. Auch auf einem aktuellen Vater-Sohn-Schnappschuss lassen sich Gudelios knapp 100 Lenze kaum erahnen.

Jorge und sein Papa genießen aktuell familiäre Quality-Time auf Kuba. Zusammen gehen sie am Strand baden und haben sichtlich Spaß dabei. Mit einem Foto lässt der Let's Dance-Juror seine Fans an dem Urlaub teilhaben. Vor einem paradiesischen Meereshintergrund lehnt Gudelio total lässig mit seinem Sohnemann an einer Palme. "Daddy cool. Ich genieße es mit meinem 98 Jahre alten Papa", betitelt Jorge den Post stolz.

Gudelios Fitness lässt nicht nur Jorge strahlen. Auch die Promi-Welt ist ganz verzückt von Papa Gonzalez! Egal ob Moderatorin Nazan Eckes (43), "Let's Dance"-Kollegin Motsi Mabuse (38), Ex-Profisportlerin Sabrina Mockenhaupt (39) oder die ehemalige Dschungelkönigin Evelyn Burdecki (31) – sie alle kommentieren den Beitrag mit etlichen Herz-Emojis. Schauspieler Simon Licht (53) richtet sich an Jorge: "Halt dich ran, um mit 98 so auszusehen."

Instagram / jorgechicaswalk Gudelio Gonzalez im Dezember 2019

Instagram / jorgechicaswalk Jorge Gonzalez mit seinem Papa Gudelio in Griechenland 2019

Instagram / jorgechicaswalk Gudelio und Jorge Gonzalez bei den inTouch Awards 2016

