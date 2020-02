Bereits in der zweiten Folge von Germany's next Topmodel liegen bei einigen Girls die Nerven blank! Gleich zu Beginn der Folge flogen die Mädchen von Topmodel-Mama Heidi Klum (46) nach Costa Rica, um im Dschungel von Star-Fotograf Rankin geshootet zu werden. In Zweier-Paaren mussten sich die Nachwuchs-Models in knappen Blätter-Outfits an ein Tarzan-Model schmiegen, während sie in luftiger Höhe in Seilen hingen. Und dabei wurde der erste Zickenkrieg provoziert: Daria fühlte sich von ihrer Shooting-Partnerin und Konkurrentin Anastasia überrannt!

Anastasia präsentierte sich während des Shootings von ihrer besten Seite – Konkurrentin Daria war das ein Dorn im Auge, sie fühlte um ihren Moment gebracht: "Die haben nur Anastasia beachtet, nie mich!", weint sich die Blondine abends bei ihren Kolleginnen aus. Sie sei superenttäuscht von dem Verhalten ihrer Konkurrentin, die letztlich nur ihren Job gemacht hat: "Mir wurde von Anastasia die eine Chance genommen, die ich hatte!" Während einer Aussprache zwischen den beiden Models rechtfertigt sich die Brünette: "Ich hab halt einfach versucht, 200 Prozent zu geben!"

Das wurde von Heidi auch belohnt: Anastasia bekam viel Lob von dem Topmodel und das erste Foto der Folge. Sie ist somit eine Runde weiter. Daria hingegen patzte auch beim Walk – sie lief zu früh los und musste die Show verlassen.

Instagram / nasty.bory GNTM-Kandidatin Anastasia

Instagram / dariacupachin Daria, Model und TV-Gesicht

Getty Images Heidi Klum, Topmodel

