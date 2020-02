Die neue Staffel von Big Brother steht in den Startlöchern – und endlich sehen die Zuschauer, in welcher Behausung die Kandidaten 2020 für 100 Tage wohnen werden. Am Montag, den 10. Februar, kehrt die Normalo-Version des kultigen Überwachungsformats mit Moderator Jochen Schropp (41) ins deutsche Fernsehen zurück. Der Sender hat dabei jede Menge Neuerungen für die 14 Bewohner parat. Nun veröffentlichte Sat.1 endlich die ersten Fotos aus dem nagelneuen Container!

Wie die ersten Aufnahmen von Sat.1 zeigen, wird es nicht nur ein, sondern gleich zwei Häuser geben, in denen mit 95 Kameras rund um die Uhr gefilmt wird. In guter alter "Big Brother"-Manier quillt die eine 200-Quadratmeter-Unterkunft vor Luxuseinrichtung nur so über: Ein großzügiger Garten mit Pool, Jucuzzi und Grünfläche sowie ein gemütlicher Wohnraum mit edlen Sitz- und Schlafgelegenheiten warten auf die Neuankömmlinge. In dem anderen Bereich – einem rustikalen Gartenhaus mit nur rund 90 Quadratmetern – geht es etwas bescheidener zu: Hier findet sich nur eine Basic-Ausstattung an Bett, Tisch, Stuhl und Sessel. Auch ein Hühnerstall gehört zum Inventar dazu.

Die Aufteilung macht deutlich: Auch dieses Jahr werden die Kandidaten wohl einmal mehr in zwei Lager gesplittet. Während die einen im Überfluss leben, müssen sich die anderen mit weniger zufriedengeben. Zusätzlich werden die Teilnehmer auch noch der strengen Bewertung der Zuschauer ausgesetzt sein: Via App können die Fans für die Kandidaten einen bis fünf Sterne vergeben. Bewohner mit dem besten Wert können sich einen Nominierungsschutz sichern, heißt es in der Pressemitteilung. Noch mehr Fotos findet ihr unten!

SAT.1/Willi Weber Das Wohnzimmer im "Big Brother"-Haus 2020

SAT.1/Willi Weber Holzhütten-Wohnzimmer bei "Big Brother" 2020

SAT.1/Willi Weber Der Garten des "Big Brother"-Hauses 2020

SAT.1/Willi Weber Schlafzimmer im "Big Brother"-Haus 2020

SAT.1/Willi Weber Das Esszimmer im edlen "Big Brother"-Haus 2020

SAT.1/Willi Weber Eines der Sprechzimmer im "Big Brother"-Haus 2020

SAT.1/Willi Weber Das Wohnzimmer im "Big Brother"-Haus 2020

SAT.1/Willi Weber Die Küche des "Big Brother"-Hauses 2020

SAT.1/Willi Weber Der Essbereich im "Big Brother"-Haus 2020

SAT.1/Willi Weber Der Fitness-Bereich im "Big Brother"-Haus 2020

SAT.1/Willi Weber Das Bad im "Big Brother"-Haus 2020

SAT.1/Willi Weber Die Sauna im "Big Brother"-Haus 2020

SAT.1/Willi Weber Der Garten des "Big Brother"-Glashauses 2020

SAT.1/Willi Weber Das "Big Brother"-Blockhaus 2020

SAT.1/Willi Weber Die Hühner im "Big Brother"-Haus 2020

SAT.1/Willi Weber Der Hühnerstall am "Big Brother"-Holzhaus

SAT.1/Willi Weber Die Veranda des "Big Brother"-Holzhauses

SAT.1/Willi Weber Das Bad im "Big Brother"-Holzhaus 2020

SAT.1/Willi Weber Die Küche des "Big Brother"-Holzhauses 2020

SAT.1/Willi Weber Der Essbereich im "Big Brother"-Holzhaus 2020

SAT.1/Willi Weber Das Sprechzimmer im "Big Brother"-Holzhaus 2020

SAT.1/Willi Weber Das Schlafzimmer in der "Big Brother"-Holzhütte

SAT.1/Willi Weber Das Wohnzimmer im "Big Brother"-Blockhaus 2020

SAT.1/Willi Weber Das Bad im "Big Brother"-Holzhaus 2020

