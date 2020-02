Wird Big Brother in diesem Jahr noch spannender als jemals zuvor? Fünf Jahre ist es her, dass die beliebte Reality-TV-Show das letzte Mal über die Bildschirme geflimmert ist. Das lange Warten hat aber schon bald ein Ende: Am 10. Februar startet die neue Staffel auf Sat.1. Nach einigen Promi Big Brother-Ausgaben ziehen also endlich wieder Normalos in die von Jochen Schropp (41) moderierte Fernseh-WG. Als wäre das nicht schon aufregend genug, hat der Sender jetzt eine Neuerung angekündigt!

14 Bewohner lassen sich ab Montag permanent vom großen Bruder überwachen. Die Zuschauer haben außerdem die Möglichkeit, aktiv Einfluss auf das Geschehen im Haus zu nehmen. Mithilfe einer App können sie die Bewohner täglich mit einem BW (Amn. d. Red.: Bewohner-Wert) versehen. Jeder "Big Brother"-Kandidat kann mit ein bis fünf Sternen bewertet werden. Wer die meisten Sterne sammelt, erhält Nominierungsschutz.

Besonders spannend: Die Teilnehmer erfahren ihr jeweiliges Ergebnis immer mal wieder, zumindest wird ihnen ab und zu ein Einblick verschafft. Wie sich das Verhalten der zukünftigen TV-Stars womöglich gerade deshalb verändern wird, zeigt sich ab der kommenden Woche.

Getty Images Jochen Schropp bei "Promi Big Brother"

Getty Images Jochen Schropp beim Pre-Launch-Event von Giambattista Valli x H&M in Berlin

© SAT.1 / Julian Essink "Big Brother"-Moderator Jochen Schropp

