Da hatte es offenbar jemand ziemlich eilig! Erst im Dezember hatten Matthias Ginter (26) und seine Frau Christina überglücklich verkündet: Ja, sie werden zum allerersten Mal Eltern. Kurz darauf machte das Paar gemeinsam einen roten Teppich unsicher und präsentiere der Öffentlichkeit stolz den wachsenden Babybauch. Der Spross war eigentlich erst für März ausgerechnet – doch wie der Fußballer jetzt stolz preisgibt, ist sein Wonneproppen schon längst auf der Welt!

Dass er Vater geworden ist, teilt Matthias nun mit seinen Fans auf Instagram. Zu einem Schnappschuss, auf dem man das kleine Händchen des Babys sieht, gibt er erste Details bekannt. So verrät der Hashtag #wiederpapasodersohn nicht nur das Geschlecht des Nachwuchses, sondern auch sein Geburtsdatum. Der Kleine wurde, wie sein Papa, am 19. Januar geboren. "Es kam sehr überraschend. Aber dass es an meinem Geburtstag passiert ist, war eine total coole Sache", erklärt der Borussia Mönchengladbach-Star im Interview mit Bild.

Christina plaudert auf ihrem Social-Media-Profil sogar noch ein weiteres spannendes Detail aus – den Namen ihres Söhnchen. "Und plötzlich stand die Welt still, denn du hast das Licht der Welt erblickt. Wir sind so unglaublich stolz auf dich. Matteo!", hält sie zu demselben Foto, das Matthias bereits gepostet hat, fest.

Instagram / matzeginter28 Matthias Ginters Sohnemann Matteo

Anzeige

Hauter, Katrin Matthias und Christina Ginter

Anzeige

Instagram / matzeginter28 Christina und Matthias Ginter im Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de