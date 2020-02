Sarah Joelle Jahnel (30) steht kurz vor der Geburt! Im Oktober vergangenen Jahres überraschte die Sängerin mit der Baby-Nachricht ihre Fans. Damals war sie bereits kurz vor dem sechsten Monat. So langsam, aber sicher rückt die Entbindung in greifbare Nähe. Promiflash traf die werdende Mama nun bei einem Beratungsgespräch in einer Beauty-Praxis in Düsseldorf – und dort plauderte sie aus, dass sie sogar bereits Vorwehen hatte und ins Krankenhaus musste!

Während eines Besuchs bei Dr. Murat Dağdelen erklärt Sarah im Promiflash-Interview: "Ich bin in der 34. Schwangerschaftswoche angekommen, also sind es eigentlich noch sechs Wochen. Es gab aber schon ein paar Vorabwehen. Ich war auch letzte Woche schon im Krankenhaus." Ihr Mama-Instinkt sage ihr, dass es jeden Moment losgehen könne.

Ihren Followern verriet Sarah schon im Januar, dass sie ein Mädchen bekommt und auch den außergewöhnlichen Namen für ihr ungeborenes Baby gab sie preis: "Lia Faé Agnes", hieß es in Sarahs Insagram-Story. Wenn die 30-Jährige also den richtigen Instinkt hat, darf sie die kleine Lia schon bald in den Armen halten.

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel, ehemalige DSDS-Kandidatin

Instagram / sarah_joelle_ Geschenke bei Sarah Joelle Jahnels Babyparty

Instagram / sarah_joelle_ TV-Bekanntheit Sarah Joelle Jahnel

