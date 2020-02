Oliver Pocher (41) hat es auf Michael Wendler (47) abgesehen! Seit zwei Wochen nimmt der Comedian den Schlagerstar beinahe täglich aufs Korn: Den Anfang machte ein Video, in dem er und seine Frau Amira den Sänger und dessen Freundin Laura Müller (19) parodierten. Das kam so gut an, dass der ehemalige Let's Dance-Kandidat mit zahlreichen weiteren Clips nachlegte. Doch der Spaß ist offenbar noch nicht vorbei: Oliver holte nun erneut zum Schlag gegen den Wendler aus!

Auf Instagram postete der Moderator eine Scherz-Collage, die auf Kosten des "Nina"-Interpreten ging: Oli setzte Michaels Kopf auf Lavendelblüten und nannte das Kunstwerk schlicht: "Der Lawendler. Das Unkraut des Jahres." Bei seinen Fans kam das Foto megagut an: "Wie kommst du nur immer auf solche Ideen? Zu köstlich! Bist der Hammer. Weiter so. Ich find's genial!"

Michael dürfte über den neuen Diss allerdings weniger erfreut sein: Der hatte schon nach den ersten Parodien genug und stellte deshalb Strafanzeige gegen Oli. Anfang Februar hatte er in einer Instagram-Story gemeldet: "Anzeige und Strafverfahren gegen Oliver Pocher: Hiermit wird bekannt gegeben, dass Laura Müller und Michael Wendler Strafanzeige gegen Oliver Pocher gestellt haben."

Revierfoto / ActionPress Michael Wendler bei einem Auftritt in Gelsenkirchen im Oktober 2019

Getty Images Oliver Pocher in Köln im Dezember 2019

Getty Images Oliver Pocher in Köln im August 2016

