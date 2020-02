Oliver Pocher (41) kann es einfach nicht lassen! Schon seit Tagen sorgt die Witze-Offensive des Comedians gegen Schlagerstar Michael Wendler (47) und dessen Freundin Laura Müller (19) für Wirbel im Netz. Ein Video, das zeigt, wie die Beauty ihrem Liebsten ein Auto schenkt und er sich überschwänglich dafür bedankt, gab Oli Anlass dazu, die beiden mit lustigen Parodien auf die Schippe zu nehmen. Obwohl er dafür bereits eine Anzeige des Paares kassiert hat, lässt er sich nicht einschüchtern. Im nächsten Diss teilt er wieder ordentlich aus.

Für eine Einkaufstour im Supermarkt hat sich der 41-Jährige die typische Wendler-Frisur verpasst. Während er mit der Perücke und dunkel eingefärbtem Dreitagebart den Einkaufswagen durch die Gänge schiebt, spielt er ganz offensichtlich nicht nur auf ein ganz bestimmtes Selfie-Video des Sängers an, sondern auch auf den großen Altersunterschied des Paares. "Sag mal, weißt du, worauf ich stolz bin? Auf diese kleinen, geilen Preise für junges, knackiges Gemüse. Krieg ich 'ne Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Sag mal, filmst du mich?"

Aber nicht nur Oli spaßt derzeit auf Kosten des "Sie liebt den DJ"-Interpreten. Auch viele andere Promis haben sich von dem Hype anstecken lassen. So haben mittlerweile nicht nur TV-Bekanntheiten wie Denise Kappès (29) und Henning Merten mitgemischt, auch DSDS-Sieger Pietro Lombardi (27) hat sich zu einer Parodie hinreißen lassen. "Weißt du, auf was ich am meisten stolz bin? Auf meine geilen Fans!", meinte er in Wendler-Manier.

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler im Februar 2020

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher

Thomas Burg Pietro Lombardi in der Jury von DSDS 2020

