Glanz und Glamour in Dresden! Am Freitagabend hat der 15. SemperOpernball stattgefunden. Nachdem die Veranstaltung im Vorfeld durch eine Preisverleihung an den ägyptischen Präsidenten und Diktator al-Sisi in die Diskussion geraten war, kündigten immer mehr Stars an, dem Event fernzubleiben. Dennoch liefen einige Promis über den roten Teppich und hatten sich dafür auch ordentlich in Schale geworfen. Zu den Mode-Highlights zählten in diesem Jahr vor allem glitzernde Kleider, wie das von Loona (45) oder Tanja Szewczenko (42).

Der Hingucker des Abends war sicher Sylvie Meis (41). Sie glänzte in einem eleganten, rosafarbenen Traum aus Tüll auf dem Red Carpet. Auch Sängerin Loona fiel mit ihrem Look auf. Sie zeigte sich in einem tief ausgeschnittenen, silbernen Dress mit glitzernden Verzierungen. Die ehemalige Eiskunstläuferin Tanja Szewczenko setze bei ihrem Outfit ebenfalls auf schimmernde Details. Ihr Kleid war bis zur Taille mit einzelnen Pailletten besetzt. Farblich dazu passend, trug ihr Freund Norman Jeschke (40) eine rosafarbene Fliege und ein gleichfarbiges Einstecktuch. Schlagersänger Roberto Blanco (82) und seine Frau Luzandra bildeten gar ein Glitzerensemble. Sie erschien in einem eng anliegenden, silbrigen Kleid, während er eine dazu passende Weste unter dem schwarzen Smoking trug.

Mit einem ganz anderen Outfit konnte Sänger Peter Maffay (70) glänzen. Er performte bei dem Event auf der Bühne und blieb beim Kleidungsstil seinem Rocker-Image treu: Er trug eine enge Lederhose und ein schwarzes Hemd mit roten Paspeln.

ActionPress Sylvie Meis beim SemperOpernball im Februar 2020

ActionPress Loona beim SemperOpernball im Februar 2020

ActionPress Tanja Szewczenko und Norman Jeschke beim SemperOpernball im Februar 2020

ActionPress Roberto Blanco und Luzandra Strassburg beim SemperOpernball im Februar 2020

ActionPress Petter Maffay auf dem SemperOpernball im Februar 2020

ActionPress Lillith Becker und Mutter Anne Seidl beim SemperOpernball im Februar 2020

ActionPress Richard Lugner und Freundin Zebra beim SemperOpernball im Februar 2020



