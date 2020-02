Sylvie Meis (41) zog beim SemperOpernball alle Blicke auf sich! Zwei Jahre in Folge führte die Moderatorin höchstpersönlich durch das Programm der Tanzveranstaltung in und um die Dresdner Oper. Im vergangenen Jahr kam es dann allerdings zu einem Zwischenfall: Der tiefe Ausschnitt ihres Kleides soll dem Publikum zu freizügig gewesen sein! Bei der 15. Ausstrahlung des Balls war die gebürtige Niederländerin deshalb nur noch als Gast vor Ort – doch mit ihrem Outfit war sie ein echter Hingucker!

"Wie eine richtige Ballkönigin", beschrieb Sänger und Sylvies Moderations-Nachfolger, Roland Kaiser (67), die Kleidauswahl der 41-Jährigen während der Show. Mit lagenweise, rosafarbenem Tüll und einem glitzernden Dekolleté spazierte die Ex-Frau des ehemaligen Fußballprofis Rafael van der Vaart (36) über den roten Teppich. Ein strenger Dutt und funkelnde Ohrringe brachten das strahlende Lächeln noch mehr zum Vorschein. Begleitet wurde die Beauty an diesem Abend von ihrem Bruder Daniel.

Via Instagram teilte Sylvie ein Erinnerungsbild des Abends und versah es mit einem Zitat aus der erfolgreichen Novelle "The Great Gatsby": "Ich möchte nur eine dieser rosa Wolken holen und dich hineinstecken und herumschubsen!" Auch die Follower der Blondine kamen gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus – darunter auch zahlreiche prominente Freunde: "Wow, du siehst aus wie eine Prinzessin", schrieb Goodbye Deutschland-Bekanntheit Oksana Kolenitchenko (32) in den Kommentaren.

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis im Februar 2020

