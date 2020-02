Große Trauer um Orson Bean! Der Schauspieler war seit Jahren dick im Geschäft und ist vielen Fans vor allem durch seine Rolle in der Kultserie Desperate Housewives bekannt. Dort mimte er von 2009-2012 Roy Bender, einen Anwohner der berühmt-berüchtigten Wisteria Lane. Außerdem hatte er verschiedene Gastauftritte bei "Ally McBeal", How I Met Your Mother und Modern Family. Nun kam der Darsteller bei einem tragischen Unfall ums Leben.

Wie TMZ berichtet, war Orson am Freitagabend auf dem Venice Boulevard in Los Angeles unterwegs. Beim Überqueren musste er dann einem Auto ausweichen und wurde danach von einem anderen Fahrzeug erfasst. Der Fahrer des Wagens sei am Unfallort geblieben, habe Hilfe geleistet und alarmiert die Polizei. Doch jede Rettung kam zu spät: Der 91-Jährige sei für noch vor Ort für tot erklärt worden.

Orson hinterlässt vier Kinder: Mit seiner ersten Frau Jacqueline de Sibour bekam er Tochter Michele, während seiner Ehe mit Carolyn Maxwell kamen seine zweite Tochter Susannah und seine beiden Söhne Ezekiel und Max zur Welt. 1993 heiratete er dann ein drittes Mal: Seitdem ging er mit Schauspiel-Kollegin Alley Mills durchs Leben.

Getty Images Orson Bean und Alley Mills bei den TV Land Awards 2015

Getty Images Orson Bean, ehemaliger "Desperate Housewives"-Darsteller

Getty Images Alley Mills und Orson Bean bei einem Event in Los Angeles



