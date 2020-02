Lucy wagt einen riesigen Schritt: Sie will Germany's next Topmodel werden! Die 21-Jährige ist Transgender – sie ist also als Junge geboren, fühlt sich aber im falschen Körper. Schon seit drei Jahren läuft ihre Transformation zur Frau. Sie ist zwar noch nicht vollständig operiert, doch ihre Hormontherapie ist bereits in vollem Gange. Seit einem Jahr wird Lucy auf ihrem Weg von ihrem Freund Mirko begleitet. Was er wohl von ihrer Verwandlung hält?

Mit 18 Jahren outete sich Lucy als transsexuell. Ihr Partner kennt die Hessin also gar nicht anders: "Mein Freund Mirko hatte absolut kein Problem damit, dass ich Transgender bin und hat mich von Anfang an als Mensch gemacht und akzeptiert", versicherte sie auf Nachfrage von Promiflash. Nur beim Thema GNTM sei er zu Beginn skeptisch gewesen. "Weil er wusste, dass ich eine lange Zeit auf Reisen sein könnte. Er weiß jedoch, dass es mein Traum ist und deshalb steht er hinter mir."

Unterstützung bekommt Lucy auch von ihrer Familie – für die die leidenschaftliche Gamerin sehr dankbar ist. "Allerdings bin ich meinen 'Transweg' bisher allein gegangen. Ich möchte die Dinge einfach in meinem Tempo erledigen und nicht auf besorgte Familienangehörige oder Freunde hören, die sagen: 'Warte lieber noch etwas.'" Egal, wie lange die Kasslerin braucht, um ihr Ziel zu erreichen: Ihre Entscheidung bereue sie unter keinen Umständen.

Instagram / mareike.gntm2020.official Mareike und Lucy in Folge zwei von "Germany's next Topmodel"

Instagram / lucy.gntm2020.official GNTM-Kandidatinnen Lucy und Larissa

Instagram / mareike.gntm2020.official Pinar, Lucy, Mareike, Anastasia und Laura mit ihren GNTM-Modelmappen

