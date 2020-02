Für Germany's next Topmodel-Kandidatin Lucy wird das allererste Shooting zur persönlichen Herausforderung. Seit einigen Tagen ist Heidi Klum (46) in ihrer Model-Show wieder auf der Suche nach den schönsten Mädchen Deutschlands. Auch Lucy kämpft um den heiß begehrten Topmodel-Titel. Die 21-jährige Transgender-Beauty hatte allerdings noch keine geschlechtsangleichende OP – und das wird für sie bei ihrem ersten Fotoshooting zum Problem: Lucy hat Angst, sich in Unterwäsche ablichten zu lassen.

Für die Dschungel-Fotosession mit Starfotograf Rankin sollten die Kandidatinnen sich selbst ein Outfit mit Blättern und Unterwäsche zusammenstellen. Eigentlich ist das auch für Lucy kein Problem – normalerweise! Ausgerechnet an diesem Tag hat sie kein Tape mehr, das sie normalerweise dazu nutzt, um ihr Geschlechtsteil abzukleben. Jetzt befürchtet das Nachwuchsmodel natürlich einen Foto-Fauxpas. Obwohl noch anderes Klebeband organisiert werden kann, ist Lucy unsicher: "Meine komplette Angst. Ich habe Angst, dass ich es wegschwitze. Ich würde mich nicht wohlfühlen."

Model-Mama Heidi hat für die Sorgen ihres Schützlinges Verständnis und kann ihr dann doch noch die Angst nehmen: "Ich finde das total mutig, dass es kein Thema ist für sie, aber da wird schon nichts schief gehen." Und die Model-Mama hatte recht – Lucy hat die Foto-Session gerockt! Wie hat euch Lucys Shooting gefallen? Stimmt ab!

