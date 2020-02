Die Wendler-Diss-Aktion nimmt ungeahnte Ausmaße an! Schon seit mehr als einer Woche spaßt Oliver Pocher (41) im Netz fast täglich auf Kosten von Michael Wendler (47) und seiner Freundin Laura Müller (19). Der Comedian kann es einfach nicht lassen, seinen Kontrahenten auf die Schippe zu nehmen und sorgt mit einer Parodie nach der anderen für Begeisterung auf den sozialen Netzwerken. Jetzt ist Oliver aber noch einen Schritt weitergegangen: Jetzt hat Oli den Schlagerstar in einem Clip fürs TV nachgeahmt.

Um bei Darf er das? – Die Chris Tall Show ein Quiz zu ergänzen, hat der Scherzkeks wieder einmal ein Video des 47-Jährigen ausgegraben. Im Musikclip zu "Was man liebt, gibt man frei" performt Michael auf einem fahrenden Segway. "Es gibt einige Fragen zu diesem Video: Warum trägt er einen Helm, warum ist dieser Helm nicht richtig befestigt, warum fährt er nie schneller als 3 Stundenkilometer, warum?", witzelt Oliver und zeigte kurz darauf seine eigene Version der eigenwilligen Performance des Schlagerstars. Schon kurz, nachdem die ersten Meter auf seinem Hoverboard zurückgelegt sind, stürzt der als Wendler verkleidete Witzbold samt rosa Kinderhelm in mehrere abgestellte Mülltonnen.

Anlass für den ganzen Aufwand ist eine Wette zwischen dem 41-Jährigen und Gastgeber Chris Tall (28). Nachdem Oli dessen Show-Set gestürmt hatte, forderte er ihn zum Duell heraus. Einsatz: eine persönliche Entschuldigung an den "Egal"-Interpreten. Weil Chris am Ende ohne Punkte blieb, musste er einen Sorry-Clip an Michael senden. "Lieber Michael, liebe Laura, ich habe ein paar Gags gemacht und möchte mich dafür auch im Namen von Oliver Pocher entschuldigen. Es ist alles nur Spaß", sagte er.

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher bei einer Wendler-Parodie

MG RTL D: Stefan Gregorowius Chris Tall

