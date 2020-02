Oliver Pocher (41) wettet um eine Entschuldigung bei Michael Wendler (47)! Der Komiker wird von vielen seiner Fans gerade für seine Parodien auf den Schlagersänger abgefeiert, vom Wendler selbst hagelte es jedoch eine Klage. Oli macht dennoch munter weiter mit der Witz-Show – und hat jetzt sogar noch einen draufgesetzt. In der Live-Show "Darf er das?" von Comedian-Kumpel Chris Tall (28) stürmte er das Set und forderte seinen Freund zu einem besonderen Duell heraus!

"Wenn du, Chris, das Spiel gewinnst, muss ich mich beim Wendler für meine Witze entschuldigen und umgekehrt", erklärte der Scherz-König seinem Gegenüber die Challenge, in der Chris Quizfragen zum "Egal"-Interpreten richtig beantworten musste. Wenn die Zuschauer jedoch mehr Antworten korrekt tippen als Chris, hat er verloren – Oli mimte den Quiz-Master. In der ersten Runde wurde das berühmt-berüchtigte Insta-Video gezeigt, in dem Wendlers Freundin Laura (19) ihrem Partner ganz überschwänglich ein Auto schenkt. Die Aufgabe: "Wie oft fällt das Wort, Schatzi oder Baby?" Die korrekte Antwort von 20 Mal hat Chris falsch getippt – der Punkt ging also auf Olis Konto. Auch bei der Frage, welchen Amazon-Verkaufsrang Wendlers Hit "Was man liebt, gibt man frei" hat, lag Chris daneben. Die Konsequenz: Pocher war fein raus und sein TV-Buddy musste sich entschuldigen!

Am Ende der Livesendung nahm Chris dann ein Entschuldigungs-Video für den ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmer auf – mit einem schadenfrohen Oli im Hintergrund: "Lieber Michael, liebe Laura, ich habe ein paar Gags gemacht und möchte mich dafür auch im Namen von Oliver Pocher entschuldigen. Es ist alles nur Spaß", lauteten seine Worte.

ActionPress Oliver Pocher bei "2019! Menschen, Bilder, Emotionen"

MG RTL D: Stefan Gregorowius Chris Tall

Instagram / wendler.michael Michael Wendler im Januar 2020

