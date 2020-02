Ciara (34) präsentiert ihre Mama-Rundungen! Erst vor wenigen Tagen hatte die Sängerin ihre Fans mit einer süßen Baby-Nachricht überrascht: Sie und ihr Ehemann Russell Wilson (31) erwarten wieder Nachwuchs. Die Zweifach-Eltern freuen sich auf die anstehende Geburt von Sprössling Nummer drei. Schon bei der Verkündung hatte Ciara mit einem Schnappschuss einer nicht mehr übersehbaren, runden Kugel an ihrem Bauch überrascht. Für ein Event hat sich die Musikerin jetzt in Schale geschmissen und ihre Wölbung auf dem Red Carpet zur Schau gestellt.

In einem schwarzen, an der Schulter ausgeschnittenen Kleid und Arm in Arm mit ihrem Liebsten spazierte die Beauty über den Teppich der Tom Ford-Show in Hollywood. Das figurbetonte Dress mit XXL-Beinausschnitt setzte ihr Bäuchlein perfekt in Szene. Beim seitlichen Posieren vor den Fotografen konnte die immer größer werdende Kugel bestens bestaunt werden. Ihr schickes Schwanger-Outfit kombinierte Ciara mit schwarzen, offenen High Heels und einer gleichfarbigen Tasche. Russell war ganz leger in einer dunklen Leo-Print Jeans-Jacke an der Seite seiner Frau unterwegs.

Mit niedlichen Babybauch-Aufnahmen hat Ciara ihre Fans aber nicht zum ersten Mal erfreut. Schon beim Super Bowl hatte sie beispielsweise ein erstes Kugel-Update gegeben und sich samt Schwangerschafts-Kurven in ein Basketballtrikot geworfen. Die 34-Jährige trug ein Lakers-Trikot mit der Nummer 24, in Andenken an den verstorbenen Sport-Star Kobe Bryant (✝41).

Getty Images Russell Wilson und Ciara im Februar 2020

Getty Images Musikerin Ciara

Instagram / ciara Ciara im Januar 2020

