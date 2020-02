Liebeskummer bei Jake Paul (23)? Fehlanzeige! Im Juli hatte der US-amerikanische YouTuber seiner Freundin Tana Mongeau (21) in Las Vegas das Jawort gegeben – viele Fans hielten diesen Schritt schon damals für ziemlich überstürzt. Und tatsächlich, nur wenige Monate nach seiner Hochzeit entschloss sich das Paar, eine Beziehungspause einzulegen. Jake soll aber versucht haben, Tana zurückzuerobern. Das hat er jetzt anscheinend aufgegeben: Der Webstar turtelt mit einer neuen Flamme.

Auf seinem Instagram-Account teilte der Blondschopf jetzt ein Foto, auf dem er Model Julia Rose einen Kuss auf die Wange gibt. Zwar lässt sein Kommentar "Na und?" nicht unbedingt auf eine Liebesbeziehung schließen, doch die Kommentare sind ziemlich eindeutig. Jakes Follower glauben offenbar, dass zwischen den beiden etwas läuft: "Oh, ihr seid so süß" oder "Endlich", schreiben sie in unter dem Beitrag.

Was wohl Tana zu dem neuen Flirt sagt? Im Gespräch mit Page Six betonte ein Insider, dass die Blondine absolut kein Problem damit habe, im Gegenteil: "Tana und Jake verstehen sich bestens und sie unterstützt Jakes neue Beziehung." Glaubt ihr, dass Jake und Julia fest zusammen sind? Stimmt ab!

Getty Images Jake Paul, YouTuber

Instagram / its_juliarose Julia Rose, Model

Getty Images Tana Mongeau und Jake Paul 2019 in Los Angeles

