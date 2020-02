Mackenzie McKee (25) teilt die letzten Worte ihrer Mutter Angie im Netz. Die Mama des Teen Mom-Stars kämpfte seit 2018 gegen ihre Krebs-Erkrankung. Für kurze Zeit schlug die Chemotherapie auch an – doch dann die traurige Nachricht: Im Dezember vergangenen Jahres verstarb sie im Krankenhaus. Mackenzie trauert immer noch öffentlich auf ihrem Kanal und teilt nun auch eine Botschaft, die die Verstorbene ihr hinterlassen hatte.

In einem Instagram-Post erklärt die Blondine, dass sie während ihrer Reise nach New York ein Täschchen in ihrem Koffer gefunden hätte. Darin hatte Angie ein Foto von sich hineingelegt und ein paar liebevolle Zeilen an ihre Tochter verfasst: "Ich bin so stolz auf dich. Du bist ein echter Überwinder. Du machst aus mir eine bessere Mum. Ich kann es nicht erwarten, zu sehen, was du alles in deinem Leben tun wirst", steht auf dem Zettel geschrieben. "Mama, du hast es geschafft, bei mir zu sein. Ich danke dir", schreibt die 25-Jährige als Antwort dazu.

Immer mal wieder teilt Mackenzie nach Angies Tod Bilder von ihr auf ihrer Seite und macht deutlich, wie sehr sie immer noch unter ihrem Verlust leidet: "Ich vermisse dich jeden Tag, Mama. Ich bemühe mich, dich stolz zu machen, sowohl mit dem, was ich hier teile, als auch mit jedem Tag meines Lebens." Worte könnten nicht beschreiben, wie sehr sie sie liebe.

Instagram / mackenziemckee Mackenzie McKees Nachricht von ihrer Mutter

Instagram / mackenziemckee Mackenzie McKee und ihre Mama Angie im August 2019

Instagram / mackenziemckee Mackenzie McKees Mutter Angie

