Vor Zwillingsgeburt: Mackenzie McKee hat heimlich geheiratet

Mackenzie McKee (30), bekannt aus "Teen Mom: The Next Chapter", hat heimlich den Bund der Ehe geschlossen! Die TV-Berühmtheit gab sich mit ihrem Verlobten Khesanio Hall am 11. April das Jawort, wie The Sun nun enthüllte. Offizielle Dokumente, die dem Magazin vorliegen, zeigen eine Heiratsanmeldung und Unterschriften des Paares aus Florida. Die Zeremonie fand demnach im Clerk of Court in Bradenton, Florida, statt. Ein weiteres Detail, das auf die Trauung hinwies: Als Mackenzie kürzlich ihre Zwillinge zur Welt brachte, zeigte das Krankenhausarmband bereits "Mrs. Hall" als Namen.

Die Schwangerschaft verlief nicht ohne Komplikationen. Ende Mai teilte Mackenzie mit, dass sie wegen Symptomen einer Präeklampsie ins Krankenhaus musste. Trotz der Option, über Nacht zu bleiben, entschied sie sich für die Heimkehr, da sie die finanziellen Belastungen eines langen Krankenhausaufenthalts scheute. Offen teilte die Familienmutter damals ihre Erschöpfung mit. "Ich bin mental ausgelaugt", schrieb sie und beklagte, wie lange sie die Zwillingsschwangerschaft trotz gesundheitlicher Risiken aufrechterhalten wolle.

Nun, als liebevolle Mutter, blüht Mackenzie an der Seite ihres Ehemanns und ihrer Töchter Ja'Kharie Angie Hall und Ja'Meikah Angella Hall auf. Die Wahl der Namen ist eine Hommage an ihre Mütter, die den frischgebackenen Eltern besonders am Herzen liegen. Ihre Hochzeit ist ein weiterer Meilenstein in Mackenzies Leben, das sie ganz ihren Liebsten widmet. Mit Khesanio hat die ehemalige "Teen Mom"-Teilnehmerin einen neuen Lebensabschnitt begonnen, der sicherlich viele spannende Momente bereithalten wird.

Instagram / mackenziemckee Khesanio Hall und Mackenzie McKee im Mai 2024

Instagram / mackenziemckee Mackenzie McKee und Khesanio Hall im November 2024

