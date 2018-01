Die schlimme Diagnose veröffentlichte das Reality-Sternchen selbst auf seinem Twitter-Account. Sie und ihre Familie hätten zunächst gedacht, Angie würde nur an einer Bronchitis leiden – bei einem späteren Arztbesuch wurde dann aber ein Tumor im vierten Stadium bei ihr festgestellt, sowie Krebs in ihrer Lunge. "Wir sind unter Schock und am Boden zerstört. Ich bin krank vor Sorge und möchte nur aus diesem Albtraum erwachen", beschrieb Mackenzie ihre Gefühle in dieser Situation. Neben einer Operation am offenen Kopf werde die Krebspatientin wahrscheinlich auch mit einer Strahlenbehandlung gegen die schlimme Krankheit angehen!