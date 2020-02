Diese Jury-Entscheidung sorgt bei einigen Fans für Kopfschütteln! In der aktuellen Folge von DSDS versuchte auch Vanissa Toufeili ihr Glück. Die Halb-Libanesin gab gleich zwei Songs zum Besten. Von ihren Darbietungen von "Hotter Than Hell" und "Diamonds" war die 23-Jährige selbst nicht ganz begeistert – auch die Juroren waren von ihrem Gesangstalent nicht wirklich geflasht. Dennoch kam sie eine Runde weiter. Der Grund dafür verblüfft zahlreiche Twitter-Fans.

Die Schweizerin hatte das Interesse der Jury bei ihrem Auftritt geweckt: mit ihrer Ausstrahlung und ihrer Erscheinung. Besonders Poptitan Dieter Bohlen (66) und Tanz-Expertin Oana Nechiti (31) waren angetan von Vanissas Aussehen – und gaben ihr deswegen ihre Stimme. "Ich gebe dir ein 'Ja' wegen der Optik", lautete Oanas Begründung, ihr den Recall-Zettel zu geben. Auch Vanissas Juroren-Joker Dieter stimmte der Let's Dance-Bekanntheit dabei zu und so schaffte es die Beauty trotz Pietro (27) und Xaviers (48) Nein-Stimme eine Runde weiter. Diese Entscheidung können viele Twitter-Nutzer nicht so ganz verstehen. "Wenn die mir sagen würden, ich komme nur wegen meiner Optik weiter, dann würde ich mich dem Recall verweigern", "Läuft gerade 'Germany's next Topmodel' oder warum ist sie weiter?" oder "Und wenn sie nicht so schön wäre, wäre sie nicht weiter?" waren nur einige der aufgebrachten Kommentare.

Um im Recall bestehen zu können, erwartet Xavier allerdings mehr von Vanissa: "Sie muss echt was an ihrer Stimme arbeiten", wünschte er sich im RTL-Interview im Anschluss. Wie fandet ihr Vanissas Auftritt? Stimmt in der Umfrage ab!

TVNOW / Stefan Gregorowius Kandidatin Vanissa und die DSDS-Jury 2020

TVNOW / DSDS Die DSDS-Jury 2020

Getty Images Xavier Naidoo beim Photocall für "Sing meinen Song", Februar 2015

