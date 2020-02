Seit fast acht Jahren ist Ann-Kathrin Götze (30) die Frau an der Seite von Fußballstar Mario Götze (27). Im Mai 2018 heiratete das Paar standesamtlich, ein Jahr später folgte die Traumhochzeit auf Mallorca. Seitdem hatte Ann-Kathrin in ihrem Instagram-Profiltext "Frau von Mario Götze" stehen. Doch plötzlich war dieser Zusatz verschwunden, ein Fan mutmaßte, die Influencerin wolle sich von dem Image der Fußballer-Frau lösen. Doch das Model konterte, sie sei nach wie vor wahnsinnig stolz darauf, Marios Frau zu sein!

"Ich finde es gut, dass du die 'Frau-von-Information' aus deiner Kurzbeschreibung genommen hast, denn du bist mehr als nur die Frau von Mario Götze!", schrieb eine Followerin der ehemaligen Germany's next Topmodel -Teilnehmerin. Doch diese stellte in ihrer Instagram-Story prompt richtig: "Selbst wenn ich nichts anderes in meinem Leben täte, als Marios Frau zu sein, würde mich das trotzdem zum stolzesten Menschen der Welt machen!" Vielmehr habe sie den Zusatz entfernt, weil sie einen Strategiewechsel anstrebe, um flirtwillige Follower abzuhalten: "Viele Männer machen mir noch immer Avancen. Ich dachte, das wird weniger, wenn ich den Hinweis gebe, dass ich verheiratet bin." Lachend fügt die Bademoden-Designerin hinzu, dass dies nicht funktioniert habe, weshalb sie jetzt einfach ein Pärchen-Foto als Profilbild genommen habe.

Wie gut die Eheleute auch nach acht Jahren Beziehung noch immer harmonieren, bewiesen sie vor einiger Zeit in einem witzigen YouTube-Video. Mario griff dort zum Make-Up-Pinsel und schminkte seine Frau. Die ehemalige Let's Dance-Kandidatin bewertete das Gesichts-Kunstwerk ihres Mannes scherzhaft mit den Worten: "Ich habe schon Schlimmeres gesehen. Ich habe aber auch schon Schöneres gesehen."

Instagram / mariogotze Mario Götze und Ann-Kathrin Götze im März 2019

Instagram / mariogotze Fußballprofi Mario Götze und seine Ann-Kathrin

YouTube / Ann-Kathrin Götze Mario und Ann-Kathrin Götze in einem YouTube-Clip

