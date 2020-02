Oliver Pocher (41) setzt dem Wendler-Diss die Krone auf – für den guten Zweck! Seit Tagen haut der Komiker einen Witz nach dem anderen auf Kosten des Schlagermusikers Michael Wendler (47) und seiner Freundin Laura Müller (19) raus. Und – Pochers Fans kriegen nicht genug davon! Sogar vor laufenden TV-Kameras kann er sich nicht zurückhalten und wettete sogar live im Fernsehen um eine Entschuldigung bei dem "Egal"-Interpreten. Die Witz-Offensive begann Ende Januar mit Olis Parodie eines Laura Videos, in dem sie ihrem Lebensgefährten ein neues Auto geschenkt hatte. Lauras und Wendlers etwas abgewandelte Zitate aus diesem Kurz-Clip hat Oli jetzt auf T-Shirts drucken lassen, mit dem Ziel: Er will sie verkaufen!

Auf Instagram präsentierte sich der Comedian bereits in seiner "Was man liebt, gibt man frei"-Musikvideo-Parodie mit dem bedruckten Shirt. "Oh Bäbi isch liebbe disch, ich liebbe disch soo" lauten die Zeilen auf dem dunklen Oberteil. Partnerin Amira präsentiert in seiner Story die zweite Version des Shirts – mit weniger prägnantem Aufdruck. Ab Sonntag soll die Klamotte zum Verkauf stehen. Doch was passiert mit den Einnahmen? "Wir dachten, das wäre das perfekte Geschenk zum Valentinstag. Morgen gibt es sie zu kaufen. Ihr macht das für den guten Zweck, denn ich werde den gesamten Gewinn der T-Shirts zu gleichen Teilen spenden. Einmal an den RTL-Spendenmarathon und zum anderen Teil, weil es ja auch für Laura ist, an ein Herz für Kinder", erklärte Pocher, und konnte sich dabei einen weiteren Seitenhieb nicht verkneifen.

Für solche Scherze hat Oliver mittlerweile auch die Quittung von seinem Gegenspieler bekommen. Denn Michael hat seinen Anwalt eingeschaltet und den Let's Dance-Liebling wegen Beleidigung und Urheberrechtsverletzung verklagt.

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher, Komiker

Starpress / WENN.com Michael Wendler und Laura Müller

Getty Images Oliver Pocher, Komiker

