Tritt Anastasiya Avilova (31) bald in Michael Wendlers (47) Fußstapfen? Seit mehr als einem Jahr vergeht kaum ein Tag, an dem der Schlagerstar nicht für neue Schlagzeilen sorgt. Gleich nachdem seine Beziehung zu seiner 28-Jahre jüngeren Freundin ans Licht gekommen war, interessierte sich die Öffentlichkeit brennend dafür! Dieses Phänomen will sich nun offenbar noch jemand zunutze machen: Ein Fan von Anastasiya hat sich ihr als Toy-Boy angeboten!

In ihrer Instagram-Story postete die diesjährige Dschungelcamp-Kandidatin einen Screenshot einer privaten Nachricht, die sie von einem offenbar sehr jungen Mann erhalten hatte: "Stelle dir vor, du fängst etwas mit einem 18-Jährigen wie mir an. Du würdest noch mehr Bekanntheit erlangen als jetzt, genau wie der Wendler und seine Freundin", schrieb er ihr. Der Anwärter scheint allerdings einen finanziellen Vorteil aus der Affäre ziehen zu wollen: "Wir könnten das Gesprächsthema der nächsten Monate sein und ordentlich Geld scheffeln!"

Anastasiya nahm das Angebot anscheinend nicht an und versuchte, den geschäftstüchtigen Fan stattdessen an eine andere Dame zu vermitteln: "Ich verschenke diese wundervolle 'Business-Idee' an meine Model- und TV-Kolleginnen. Will jemand?" Erst kürzlich hatte Laura Michael ein Auto geschenkt – Anastasiya vermutet, dass solch ein großzügiges Präsent irgendwann auch im Angebot des "Toy-Boy"-Kandidaten inbegriffen sei: "In ein paar Jahren gibt es wohl sogar einen Pick-up-Truck dazu."

Public Address / ActionPress Anastasiya Avilova in Hamburg im November 2019

Anzeige

Instagram / nasia_a Anastasiya Avilova im August 2018

Anzeige

Instagram / nasia_a Anastasiya Avilova im September 2018

Anzeige

Denkt ihr, eine Promi-Dame würde auf das Angebot eines Fans reagieren? Ja, ganz bestimmt! Nein, das glaube ich nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de