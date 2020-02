Bei der Oscar-Verleihung läuft offenbar nicht immer alles nach Plan! Seit 1929 wird der goldene Junge regelmäßig an die Schauspieler, Regisseure und Produzenten für die besten Filme des Vorjahres verliehen. Der Preis zählt zu den beliebtesten Trophäen der Filmbranche. Trotz wochenlanger Vorbereitungen der berühmten Gala sind in den vergangenen Jahren bereits einige Missgeschicke passiert: Das sind die fünf größten Oscar-Patzer!

1974 wurden die Zuschauer mit jeder Menge Nacktheit überrascht: Während der Liveübertragung stürmte Fotograf Robert Opal völlig entblößt die Bühne und zeigte ein Peace-Zeichen in die Kamera. Die Beweggründe des homosexuellen Aktivisten sind allerdings bis heute unklar.

Mit deutlich mehr Stoff um den Körper sorgte Jennifer Lawrence (29) 2013 für den nächsten Fauxpas: Bevor die Schauspielerin ihren verdienten Preis entgegennehmen konnte, wurde die "Passengers"-Darstellerin von ihrem rosafarbenen Dior-Kleid gehindert und stolperte die Treppe hinauf!

Nur ein Jahr später sorgte "Grease"-Bekanntheit John Travolta (65) für Verwirrung im Publikum: Statt "Frozen"-Star Idina Menzel (48) mit ihrem richtigen Namen aufzurufen, bezeichnete er die Schauspielerin mit dem ähnlich klingenden Namen "Adele Dazeem". Ob es sich dabei nur um einen kleinen Versprecher oder eine einstudierte Taktik handelte, behielt John bis heute für sich. 2015 bekam er allerdings seine Revanche: Idina rief den Produzenten mit dem verfälschten Namen "Glom Gazingo" auf die Bühne.

Die richtigen Worte sind auf der Bühne also entscheidend – das dürfte auch Sam Smith (27) bewusst geworden sein! 2016 wurde der Sänger mit dem Oscar für den besten Filmsong ausgezeichnet. In seiner Dankesrede prahlte er allerdings mit falschen Informationen: "Ich habe vor einigen Monaten einen Artikel von Sir Ian McKellen (80) gelesen und er sagte, kein homosexueller Mann habe den Oscar gewonnen!" Kurz darauf meldete sich Dustin Lance Black (45) via Twitter zu Wort und dementierte die Aussage: 2008 erhielt der Filmemacher den Academy Award für sein Drehbuch zum Film "Milk".

2017 folgte das aktuellste Oscar-Debakel: Statt "Moonlight" wurde irrtümlicherweise der Film "La La Land" vor einem Millionenpublikum zum "Besten Film" gekürt. Der Grund: Die Umschläge mit den nominierten Gewinnern wurden versehentlich hinter den Kulissen vertauscht. Die Zuschauer dürfen also gespannt sein, ob bei der diesjährigen Übergabe den Verantwortlichen keine Ausrutscher passieren!

