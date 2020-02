Bei Katy Perry (35) und Orlando Bloom (43) läuten schon bald die Hochzeitsglocken – aber wann genau eigentlich? Seit der Verkündung ihrer Verlobung im Februar 2019 sind alle Augen auf die Hände der beiden Stars gerichtet: Wann werden ihre Finger denn nun endlich Eheringe zieren? Ursprünglich hätte es Ende vergangenen Jahres so weit sein sollen, die Trauung war für den Winter angesetzt. Doch dann die Überraschung: Das Paar verschob die Feierlichkeiten. Jetzt sollen die beiden ein neues Datum gefunden haben!

Im Interview mit US Weekly plauderte ein Insider den voraussichtlichen Termin für die lang ersehnte Zeremonie aus. "Katy und Orlandos Hochzeit ist im April", verkündete die Quelle und gab auch gleich den vermeintlichen Grund für das organisatorische Hin und Her preis: So soll es ein Problem mit der Location gegeben haben.

Für den Tag aller Tage sei aber schon jetzt alles bestens durchgeplant. "Sie werden eine lokale Feier haben und eine Hochzeitsparty an einem anderen Ort", heißt es in dem Statement des Promi-Experten. Und: Nach der doppelten Sause wolle Katy geradewegs das Thema Nachwuchs angehen!

Getty Images Katy Perry, Musikerin

ActionPress/BFA Orlando Bloom und Katy Perry

Getty Images Orlando Bloom, Schauspieler

