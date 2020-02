Das sind die Angehörigen der Hollywood-Größen! In der Nacht von Sonntag auf Montag gingen die Oscars in die 92. Runde. Der Abend in der Filmmetropole Los Angeles sorgte wieder für atemberaubende Auftritte, strahlende Gewinner und emotionale Dankesreden. Auf dem roten Teppich fernab der Bühne gab es zahlreiche Fashion-Highlights zu sehen, aber auch seltene Momente, denn viele Stars zogen überraschend Familienmitglieder mit vor die Kameralinsen!

Laura Dern (53) konnte die Trophäe für die "Beste Nebendarstellerin" abstauben und teilte diesen besonderen Augenblick mit ihren Liebsten. Die Schauspielerin war zusammen mit ihrer Mutter Diane Ladd sowie Ellery und Jaya, ihren gemeinsamen Kindern mit Ex-Mann Ben Harper, gekommen. Noch zwei weitere Promis brachten ihre Mütter mit zu der Veranstaltung. Die Ähnlichkeit von Charlize Theron (44) und ihrer Mama Gerda war beim gemeinsamen Posieren kaum zu übersehen. Auch Keanu Reeves (55) sorgte mit seiner Mutter Patricia Taylor für einen Hingucker: Während der Schauspieler im dunklen Smoking erschien, bildete die 76-Jährige mit ihrem weißen Kostüm und den hellen Haaren den absoluten Kontrast.

Antonio Banderas (59) zeigte sich mit zwei Frauen an seiner Seite, nämlich mit seiner Freundin Nicole Kimpel und seiner Tochter Stella, die aus seiner zweiten Ehe mit Melanie Griffith (62) stammt. Billie Eilish (18) erlebte den Abend zusammen mit ihrem Bruder Finneas O'Connell, mit dem die Sängerin auf der Bühne zusammen ein Lied performte. Tom Hanks (63) genoss die Veranstaltung mit seiner Frau Rita Wilson und seinen Kindern Truman Theodore und Elizabeth.

Getty Images Charlize Theron mit ihrer Mutter Gerda Maritz bei den Oscars 2020

Getty Images Keanu Reeves mit seiner Mutter Patricia Taylor bei den Oscars 2020

Getty Images Antonio Banderas mit seiner Freundin Nicole Kimpel und seiner Tochter Stella bei den Oscars 2020

Getty Images Finneas O'Connell und Billie Eilish bei den Oscars 2020

Getty Images Tom Hanks mit seiner Frau Rita Wilson und seinen Kindern Truman und Elizabeth bei den Oscars 2020



