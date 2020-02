Diana June kann gar nicht genug von ihrem Mama-Dasein bekommen! 2018 hatte die YouTuberin ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Söhnchen Gregor starb nur wenige Tage nach der Geburt infolge einer Lungenentzündung an einer Blutvergiftung. Knapp neun Monate später gab die Social-Media-Berühmtheit bekannt, wieder schwanger zu sein: Ihr Spross Adrian ist wohlauf und verzaubert seine Mama jeden Tag aufs Neue. Für Diana und ihren Mann David ist die Nachwuchsplanung aber längst nicht abgeschlossen: Diana will am liebsten eine Großfamilie gründen!

Auf Instagram gab die Influencerin zu: "Ich träume übrigens von einer großen Familie!" Nach Adrian ist also längst nicht Schluss. "Meine Familie ist so verstreut auf der ganzen Welt und dazu kommt noch, dass ich Einzelkind bin. Wenn es klappt, würde ich am liebsten drei bis vier Kinder haben", fuhr sie fort. Wie groß der Altersunterschied zwischen den Geschwistern sein darf, verriet Diana allerdings nicht.

Auch von den Papa-Qualitäten ihres Mannes ist die Wahl-Berlinerin ganz begeistert. "David ist total süß mit dem Kleinen. Ich finde es so rührend, wie sanft und vorsichtig er mit ihm ist", schwärmte sie ebenfalls auf Instagram. Natürlich sei er auch viel arbeiten, bemühe sich aber, so oft es geht, bei seinen Lieblingen zu sein. "In der Zwischenzeit ist meine Mama für Adrian und mich da", fügte Diana hinzu.

Instagram / di.anajune Diana June mit ihrem Sohn Adrian, Februar 2020

Instagram / di.anajune Diana June mit ihrem Sohn Adrian und Ehemann David

Instagram / di.anajune YouTube-Star Diana June

