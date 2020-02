Nathalie Bleicher-Woth (23) schwebt im siebten Himmel! Nach ihrer Trennung von Saskia Beecks (31) im Jahr 2019 litt die Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin noch wochenlang unter großem Liebeskummer. Immer wieder betonte sie, keine Lust mehr auf eine neue Liebe zu haben. Doch der Schmerz sollte dann doch schneller als gedacht verfliegen: Anfang Februar bestätigte die Berlinerin dann, dass sie ihr Herz an eine neue Frau verschenkt hat. Nun verriet Nathalie, wie die beiden Turteltauben sich kennengelernt haben.

In ihrer Instagram-Story stellte sich die 23-Jährige den neugierigen Fragen ihrer Fans – und die wollten natürlich möglichst viel zur neuen Liebe wissen. So hakte ein Follower direkt nach, wie die beiden zueinander gefunden haben: "Wir haben uns tatsächlich übers Internet kennengelernt. Ihr wisst ja, dass sie jetzt nicht aus Deutschland kommt", lautete die Antwort. Explizit nach einer neuen Partnerin hätten aber beide nicht gesucht: "Sie meinte so: 'Sie wird niemanden mehr finden. Und ich habe ja auch diese Story gemacht: 'Nein, ich werde keinen mehr finden, ich habe auch keinen Bock mehr auf eine Beziehung.'" Auch habe sie damals noch unter dem Liebes-Aus mit Saskia gelitten. "Aber jetzt... Keine Ahnung. Dieses Mädchen ist einfach alles, was ich gesucht habe", schwärmte sie.

Was ihre neue Freundin so besonders macht? So richtig in Worte fassen konnte Nathalie das nicht, versuchte aber zu erklären: "Es passt in jederlei Hinsicht. Es ist so, als würde ich sie wirklich jahrelang kennen. Und ich hatte das so krass noch nie." Die bisher noch Unbekannte stehe ebenfalls in der Öffentlichkeit, sei aber überhaupt nicht abgehoben – ebenfalls eine Sache, welche die TV-Bekanntheit sehr an ihr schätze.

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, BTN-Darstellerin

Instagram / Nathalie Bleicher-Woth Nathalie Bleicher-Woth und ihre Freundin

Instagram / nathalie_bw Schauspielerin Nathalie Bleicher-Woth

