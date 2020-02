Schließt Massimo Sinató (39) etwa Laura Müller (19) als Tanzpartnerin aus? Ab dem 21. Februar flimmert die beliebte Tanzshow Let's Dance wieder über die TV-Bildschirme. In diesem Jahr ist auch Michael Wendlers (47) Freundin dabei. Doch mit welchem Profi wird sie in der Show das Tanzbein schwingen? Massimo scheint eher wenig Interesse an einem gemeinsamen Training mit dem Playboy-Häschen zu haben!

Auf Instagram fragte der Tänzer seine Community, wer ihrer Meinung nach seine neue Tanzpartnerin wird. Eine Nutzerin antwortete: "Es wird Laura Müller werden, befürchte ich." Anstatt die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin in Schutz zu nehmen, reagierte Massimo mit einem Tränen lachenden Emoji. Ein anderer Fan meinte, dass Massimo sich die Promi-Dame in diesem Jahr aussuchen dürfe. Darauf postete Rebecca Mirs (28) Mann einen Daumen nach oben. Ob er erleichtert ist, dass Laura ihm nach einer bestandenen Challenge im vergangenen Jahr nicht einfach zugeteilt werden kann?

Ende Januar traf Massimo in einem Promiflash-Interview keine konkrete Aussage über Laura und erklärte lediglich: "Ich kenn' nur den Michael Wendler, der hat ja damals mit Isabel Edvardsson getanzt und sonst hab ich keinen Draht zu denen." Besonders spannend fand er für die Show Ilka Bessin (48)!

Getty Images Julia Dietze und Massimo Sinató bei "Let's Dance", 2018

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller im Juli 2019

Getty Images Massimo Sinató und Julia Dietze bei "Let's Dance", 2018

