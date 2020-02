Selma lässt sich nicht unterkriegen! Die Hamburgerin verfolgt ihren Traum vom TV-Star und gibt in Sachen Castings Vollgas. Zuletzt trat die einstige Schwiegertochter gesucht-Kandidatin vor die DSDS-Jury. Und obwohl sich vor allem Pietro Lombardi (27) bestens unterhalten fühlte, reichte es nicht für den Recall. Trotzdem wollte Selma erneut mit ihrer Stimme überzeugen und ihr Glück bei The Voice of Germany versuchen – ob ihr das gelungen ist?

"Ich war am Wochenende beim Casting von 'The Voice of Germany', denn ich gebe nicht auf", stellte die Blondine gegenüber Promiflash klar. Performt habe sie Sarah Connors (39) Hit "From Sarah with Love" – doch der Auftritt sei ihr nicht leicht gefallen. "Es war noch sehr früh am Tag, und ich habe nicht gut geschlafen." Doch ihr guter Freund Michael habe sie mit Witzen bei Laune gehalten und so konnte Selma doch abliefern. Aber nach dem ersten Ständchen hieß es auch hier wieder Endstation: "Leider bin ich nicht weitergekommen, aber ich habe mal wieder meine Duftmarke gesetzt und gesungen wie ein Kanarienvogel."

Das Feld räumen ist für die 28-Jährige allerdings keine Option – im Gegenteil! "Nach dem Casting ist vor dem Casting und auf geht's zu neuen Ufern." Selma hat sich auch für die Kuppelshow Take Me Out sowie Das Supertalent beworben. Ihr Kumpel Micha habe sie bereits mit Menderes Bagci (35) verglichen, der durch seine ständigen DSDS-Präsenzen zum gefeierten Kultstar wurde. "Micha sagte zu mir, ich bin die weibliche Menderes, die niemals aufgibt."

Sonstige Selma beim "The Voice of Germany"-Casting, Februar 2020

Sonstige Selma und ihr Freund Micha beim Casting von "The Voice of Germany"

Sonstige Selma beim Casting von "Take Me Out"

Sonstige Selma und Micha im Bewerbungsvideo für "Das Supertalent"

Sonstige Selma und ihr guter Freund Micha im Bewerbungsvideo für "Das Supertalent"



