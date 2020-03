Erobert sie nun die großen Kinowände? Vielen dürfte Selma noch aus der Kuppel-Show Schwiegertochter gesucht bekannt sein. Dort hatte die quirlige Blondine auf der Suche nach der großen Liebe wenig Erfolg, zwischen ihr und Kandidat Arno wollte einfach keine romantische Stimmung aufkommen. Jetzt gibt es aber dennoch bald ein Wiedersehen für ihre Fans – und zwar in einem Kinofilm. Gegenüber Promiflash verriet sie, welche Figur sie verkörpert.

Die ehemalige DSDS-Teilnehmerin stand kürzlich für "Lindenberg! Mach dein Ding" vor der Kamera. Dabei schlüpfte Selma in die Rolle einer Prostituierten. Die Dreharbeiten waren für sie alles andere als leicht: "Ich musste die ganze Nacht mit anderen Frauen herumstehen als Prostituierte". Doch sie sei sehr froh über diese Möglichkeit gewesen, da sie unbedingt "Filmrollen beschnuppern" wollte. "Ich habe um diese Rolle so gekämpft und es geschafft", erklärte sie im Gespräch mit Promiflash. Sie erhoffe sich, dass sie irgendwann mal als größere Darstellerin in einem Streifen mitwirken dürfe.

Tatsächlich ist es nicht Selmas erste Erfahrung auf der großen Leinwand. 2018 drehte sie zwei Wochen lang am Set von Fatih Akins (46) Kinofilm "Der goldene Handschuh". Für die Hamburgerin war es eine besonders spannende Zeit. "Es war für mich ein großes Erlebnis, da mitzuspielen. Als Putzfrau hab ich eine Rolle bekommen", erzählte Selma im Promiflash-Interview.

Promiflash "Schwiegertochter gesucht"-Selma in ihrer Rolle für "Lindenberg! Mach dein Ding"

Instagram / selmaalaalaoui Die Ex-"Schwiegertochter gesucht"-Kandidatin Selma

Instagram / selmaalaalaoui "Schwiegertochter gesucht"-Blondine Selma im März 2020



