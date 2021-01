Selma ist endlich in ihren neuen vier Wänden angekommen! Bisher hat die ehemalige Schwiegertochter gesucht-Bekanntheit in einer Wohngemeinschaft gelebt. Dort fühlte sich die Blondine aber nicht sonderlich wohl – der Grund: Selma konnte sich nicht frei entfalten, sondern wurde laut eigenen Aussagen stets von ihren Mitbewohnern kontrolliert. Davon hatte die Beauty die Schnauze voll. Im Promiflash-Interview verriet Selma, dass sie nun alleine wohnt!

Pünktlich zum Jahreswechsel erfüllte sich für Selma der Traum von einer Mietwohnung im Hamburger Stadtteil Sankt Pauli. "Ich bin überglücklich und fast fertig mit der Renovierung", verriet die Single-Lady gegenüber Promiflash. Um ihr neues Zuhause nach ihren eigenen Vorstellungen einzurichten, legte Selma nämlich mithilfe von Video-Tutorials selbst Hand an: "Ich bin ganz stolz, dass ich in allen Räumen PVC-Böden selbst verlegt habe." Lediglich die Wände ließ sie von Handwerkern tapezieren.

Auch ein Doppelbett möchte sich Selma in den kommenden Wochen noch zulegen – doch darin soll nicht direkt Platz für einen neuen Partner sein. "Ich will mich ausbreiten im Bett und zwar allein", stellte die Hamburgerin klar. In Sachen Männersuche lässt es der TV-Star aktuell ohnehin ruhig angehen: "Ich habe vor, Dates zu planen, aber erst, sobald meine Wohnung fertig eingerichtet ist."

Privat Selma, ehemalige "Schwiegertochter gesucht"-Kandidatin

Instagram / selmaalaalaoui Selma, TV-Bekanntheit

Instagram / selmaalaalaoui Selma im Juni 2020

